Calcio: Maresca arbitrerà Juve-Toro, Lazio-Milan a Calvarese

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – L’arbitro Fabio-Maresca di Napoli è stato designato per dirigere il derby Juventus-Torino, primo anticipo della 30/a giornata di serie A, in programma domani alle 17.15.Maresca sarà coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Mondin, con Valeri quarto ufficiale e da Irrati e Lo Cicero come Var e Avar. Sempre domani, alle 19.30, si giocherà Sassuolo-Lecce, affidata a Massa di Imperia (assistenti Valeriani-Bresmes, quarto ufficiale Rapuano, Var Chiffi e Avar Schenone). La partita della 21.45, Lazio-Milan, sarà diretta da Calvarese di Teramo (Peretti-Bindoni, Giua, Rocchi-Carbone). (ANSA).