(ANSA) – MILANO, 03 LUG – ”Siamo in corsa sia per lo scudetto che per l’Europa League, abbiamo la possibilità di vincere almeno un trofeo. E sono convinto che questa squadra possa conquistarli entrambi”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter Ashley Young, intervistato da Sky Sport. ”Speriamo di concludere l’annata vincendo un trofeo, l’anno prossimo è il futuro e io voglio vincere ora – ha aggiunto il 35enne ex Manchester United -. Se ci riusciamo subito tanto meglio, questo è il nostro obiettivo. C’è la possibilità di vincere in Europa, siamo una squadra forte con giocatori fantastici pronti a fare il massimo. Quando inizierà l’Europa League, sono sicuro che la giocheremo per vincerla. Conte? Ha grande qualità e mentalità vincente che trasmette a staff e giocatori”, ha concluso Young. (ANSA).