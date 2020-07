Calcio: Baros si ritira, non posso allenarmi come prima

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – La carriera di Milan Baros, ex attaccante ceco del Liverpool, finisce qui. Il giocatore, che ha 38 anni, ha ufficializzato il proprio ritiro dal calcio giocato e l’addio al Banik Ostrava, la squadra con la quale ha giocato nelle ultime tre stagioni. Baros conquistò la Champions con il Liverpool nel 2005, contribuendo al successo di Istanbul in rimonta sul Milan di Ancelotti, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0 e poi perse il trofeo ai rigori. “Con la testa potrei andare avanti, ma con il corpo no. Ho troppi problemi fisici, soprattutto ai tendini, non ce la faccio ad allenarmi come prima”, le parole di Baros. Il ceco fu protagonista anche dell’Europeo 2004 in Portogallo, dove trionfò a sorpresa la Nazionale Greca. (ANSA).