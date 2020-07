Francia:a Parigi passaggio di consegne tra Philippe e Castex

(ANSA) – PARIGI, 03 LUG – Imminente passaggio di consegne a Parigi tra il premier dimissionario della Francia, Edouard Philippe e il suo successore nominato dal presidente Emmanuel Macron, Jean Castex. Intorno alle 17:30, Philippe ha accolto Castex nel cortile di Matignon, sede del governo francese, sulla rive gauche parigina, dinanzi ai giornalisti presenti e numerosi collaboratori. I due sono poi entrati all’interno del palazzo per un breve colloquio nel qualche, come da tradizione, vengono evocati i principali dossier, in vista del passaggio di consegne. (ANSA)