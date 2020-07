Coronavirus: contagi ancora su, +223. Le vittime sono 15

(ANSA) – ROMA, 3 LUG – Sono 223 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 201. Di questi, 115 casi sono in Lombardia, il 51,5% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.184. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.833, secondo i dati del Ministero della Salute. Dai dati del ministero emerge che le 15 vittime si sono registrate in 6 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio. Sono invece solo 2, oltre alla provincia di Bolzano, le regioni che non fanno segnare nuovi casi: si tratta delle Marche e del Molise. Scendono sotto i 15mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, un numero che non si registrava dal 13 marzo. I malati sono infatti 14.884, con un calo di 176 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 79 pazienti, 3 in meno di ieri. Di questi più della metà (41) sono in Lombardia.