(ANSA) – SCARPERIA, 03 LUG – “Questo è un giorno storico e un passo importante per il mondo delle due ruote e per la ripresa della sua attività”. Lo ha detto il presidente della Federmoto (Fmi), Giovanni Copioli, presente al Mugello al via della ‘Women’s european Cup’, la Coppa di motociclismo tutta al femminile che scatterà proprio questo fine settimana sul circuito toscano in affiancamento al Campionato italiano Velocità, che ha colto l’occasione anche per ringraziare tutti per l’impegno profuso per far sì che tutto fosse organizzato al meglio e permettere il via in sicurezza della stagione. “Tutto è organizzato nel massimo delle regole e delle linee-guida che abbiamo condiviso col ministero dello Sport e con il Coni. Siamo felici e orgogliosi per questa ripresa. Al via del Civ ci saranno 140 piloti, il numero di concorrenti è molto importante ed è la dimostrazione che c’è voglia di ripresa – ha continuato -. Nei giorni scorsi in Consiglio federale abbiamo preso delle decisioni importanti per essere di aiuto al nostro mondo a cominciare dai moto club, fino ad arrivare ai piloti che il prossimo anno avranno delle agevolazioni quando andranno a rinnovare la loro licenza”. Per quanto riguarda il campionato tutto al femminile al via questo week-end, Copioli dice: “Ci stiamo avvicinando sempre più alla parità di genere nelle cariche politiche nei consigli federali di tutte le federazioni. Da oltre un anno abbiamo costituito la commissione femminile e adesso ci troviamo con un parterre di ‘pilotesse’ che da domenica in gara avranno la possibilità di mettersi in mostra. Siamo veramente felici di vedere tante donne cimentarsi sulle moto”. (ANSA).