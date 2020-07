(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 03 LUG – “Per il prestigio della pista del Mugello, di cui è proprietaria la Ferrari, sarà bellissimo vedere una gara di Formula 1”. Così il Presidente della Federmoto, Giovanni Copioli, presente oggi sul circuito toscano per assistere all’inizio della stagione agonistica delle due ruote con il via del Campionato italiano Velocità (Civ) e del ‘Women’s european Cup’, kermesse di sole pilotesse, ha voluto fare i complimenti a tutta la struttura per il traguardo storico che la pista di Scarperia sta per raggiungere, di cui mancherebbe solo l’ufficialità. “Un evento di F1 qui non può fare altro che bene, perché darà ulteriore lustro a questo impianto che è già affermato nel mondo grazie alla MotoGp. Da un punto di vista campanilistico – ha concluso Copioli – avrei preferito vedere confermata la gara del motomondiale, ma lo ritroveremo il prossimo anno. Speriamo solo che l’asfalto non subisca danneggiamenti e si mantenga nel migliore dei modi”. (ANSA).