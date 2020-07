Flash mob della Lega su Hong Kong irrita Pechino

ROMA. – La contestata legge sulla sicurezza imposta a Hong Kong ha scatenato i lampi della Cina anche in Italia, contro la Lega. Il flash mob promosso da Matteo Salvini contro il regime comunista ha provocato l’irritazione di Pechino, che ha accusato il Carroccio di sconfessare la política di legge e ordine adottata quando era al governo.

“Non si azzardino a paragonare l’Italia alla Cina”, ha replicato l’ex ministro dell’Interno. Puntando a regolare i conti anche con gli ex alleati 5 Stelle, che sui rapporti con la Cina hanno investito molto.

Le centinaia di arresti effettuati a Hong Kong subito dopo l’adozione della legge che ha compiuto un giro di vite sulle manifestazioni di protesta, ha provocato una levata di scudi dei paesi occidentali contro Pechino, accusata di sopprimere le libertà dell’ex colonia britannica.

In Italia la Lega ha rubato la scena con un flash mob organizzato davanti all’ambasciata cinese a Roma, “contro la repressione del regime”. L’iniziativa è stata “respinta” dalla stessa rappresentanza diplomatica, che ha espresso “forte disappunto”. Attaccando quei “politici” che volevano “rafforzare le misure di ordine pubblico denunciando atti di violenza e criminalità in Italia”.

E che ora invece, di fronte alla stessa situazione a Hong Kong, “fingono di vedere e non sentire”. Per la Lega, tuttavia, le due situazioni sono imparagonabili: “A Pechino non esistono partiti alternativi, l’opposizione è imbavagliata, a Hong Kong vengono arrestati ragazzini”, hanno sottolineato Salvini e Giorgetti, respingendo anche le insinuazioni sui loro decreti sicurezza: “In Italia le leggi sono approvate da un parlamento democraticamente eletto”.

L’attacco alla Cina per Salvini è funzionale anche a colpire gli ex partner di governo, il premier Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sono stati chiamati a “condannare una legge illiberale”. Il leader leghista spera di spaccare la maggioranza, nella misura in cui le sensibilità sul dossier cinese tra M5S e i nuovi alleati del Pd sono diverse.

Di Maio, sia da ministro dello sviluppo economico nel Conte uno che da titolare della Farnesina, è stato tra i più convinti fautori di un rafforzamento dei rapporti con la Cina, soprattutto sul piano commerciale, ponendo le basi per l’adesione italiana alla “Nuova Via della Seta”, che ha prodotto la firma di accordi da circa 20 miliardi di euro.

Di Maio ha rivendicato il diritto dell’Italia a rafforzare i legami con altri grandi attori internazionali, inclusa la Russia, nella considerazione che ciò non pregiudichi la sua collocazione nell’Ue ed al fianco degli Usa.

D’altra parte, l’ingresso dell’Italia nella “Via della Seta”, come unico paese del G7, ha provocato la preoccupazione dei partner storici, a partire proprio degli americani. Sui rapporti con la Cina neanche la maggioranza a Roma appare un blocco monolitico.

Gli M5s, pur assicurando che “la linea del governo è di tutela a Hong Kong”, secondo quanto ha spiegato il sottosegretario agli Esteri Manlio Stefano, portano avanti una linea della non ingerenza negli affari interni degli altri paesi, in Cina come in Venezuela.

Nei ranghi del Pd, invece, si sollecita una posizione più netta dell’esecutivo in difesa dei diritti umani a Hong Kong. É il caso del capogruppo al Senato, Andrea Ricucci, secondo cui bisogna “assecondare il forte ammonimento dell’Europa” nei confronti di Pechino.

(di Luca Mirone/ANSA)