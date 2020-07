ROMA. – Agli italiani non manca la voglia di lavorare e di mettere su famiglia. Non è una scelta quella di un’occupazione a orario ridotto. E neppure rinunciare ad avere figli. Il Paese è solcato da divari che di crisi in crisi diventano sempre più ampi. Finora lo spartiacque era il 2008.

Adesso abbiamo già imparato a distinguere tra un’epoca pre e una post Civid. Per l’Istat non c’è dubbio: l’epidemia si è abbattuta sulle persone più fragili, “acuendo” le già “significative disuguaglianze”.

Un verdetto, quello dell’Istituto di statistica, che innerva tutto il Rapporto annuale. Quasi 300 pagine che non si limitano a descrivere quel che è stato ma anche quel che rischia di accadere. L’incremento dei decessi ha penalizzato “la popolazione di status sociale più basso, in particolare quella poco scolarizzata”, spiega il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo.

L’eccesso di mortalità dei meno istruiti rispetto ai più istruiti è risultato superiore del 30% per gli uomini e del 20% per le donne.

Basterebbe questo a dar conto delle disparità che affiggono il Paese. Non è solo una questione di reddito. In ballo c’è la stessa sopravvivenza. Ma l’Istat va oltre, cercando di fare luce su quel che nelle statistiche congiunturali non trova spazio. E così si scopre che in Italia oltre un milione di famiglie vive di lavoro irregolare. Un “ulteriore fattore di fragilità” nella difficile situazione economica generata dalle misure di contrasto alla pandemia.

E spesso a lavorare nell’irregolarità sono le donne. Gli svantaggi si accumulano proprio sui più vulnerabili. “L’arrivo del Covid ha portato al sovrapporsi delle disuguaglianze sulle precedenti disuguaglianze del mercato del lavoro”, dice la direttrice centrale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini.

A pagare il prezzo più alto sono sempre gli stessi: le lavoratrici, occupate specialmente nel settore dei servizi messo in ginocchio dalla crisi. Ancora peggio se madri, visto che le difficoltà nel conciliare le esigenze dell’impiego con quelle familiari. Pronte a tutto anche se poi obbligate ad accettare un part time, non chiesto ma imposto.

Va male anche per i giovani, non solo giovanissimi. La fascia 25-34 aumenta la distanza rispetto ai picchi toccati nel 2008: dopo l’emergenza il tasso di occupazione è risultato di dieci punti inferiore.

D’altra parte in tanti casi il destino delle ultime generazioni è legato ai contratti a termine, che stanno subendo il contraccolpo dell’epidemia. I rischi aumentano per chi è impiegato in aziende piccole. Davanti a una recessione senza precedenti il 12% delle imprese è pronta a tagliare l’occupazione.

E la quota più alta si osserva specialmente nelle realtà “micro”. Per una fetta dell’Italia produttiva ridurre gli organici potrebbe, però, non bastare. La liquidità è in cima alle preoccupazioni, per un terzo non è sufficiente. Il fallimento diventa così un pericolo concreto.

Poi ci sono i bambini. La chiusura della scuole ha pesato. Il 12% non ha pc o tablet . La percentuale sale al 20% al Mezzogiorno. E supera il 30% nelle famiglie del Sud con status socio-economico più basso. Il futuro è in salita.

Per le ultime generazioni la scommessa di un futuro migliore diventa impossibile: l’ascensore sociale non è solo bloccato; è più altra la probabilità di finire in una classe sociale più bassa che in una più alta.

Eppure l’Istat invita a non disperare, a considerare tutte le criticità come leva per la ripartenza. Soprattutto se si guarda alla natalità. Si fanno meno 1,3 figli per donne ma se ne sognano due. Un desiderio che rimane tale davanti a difficoltà oggettive che l’Istituto suggerisce di rimuovere.

Il Paese ha saputo trovare le forze per reagire nella fase più acuta dell’emergenza, mostrandosi “coeso”. Con un sistema sanitario che ha retto, nonostante la continua erosione di risorse (abbiamo meno della metà dei posti della Germania). Per il presidente della Camera, Roberto Fico, è ora di cambiare marcia: “ammodernare” e “assumere”.

(di Marianna Berti/ANSA)