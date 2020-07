Calcio venezuelano, Pérez Greco: “Tornare a Pueblo Nuevo é una cosa unica!”

CARACAS – La casa del Deportivo Táchira, lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal in questo 2020 ha festeggiato 44 anni. L’impianto della “Ciudad Cordial” in tutti questi anni è stato testimone delle gesta di Carlos Maldonado e compagni, degli scudetti scudetti gialloneri e della Coppa Libertadores.

In quarantamila hanno urlato contro l’Independiente, lo storico gol del portiere Daniel Francovig che regaló la vittoria 3-2 contro il “rey de copas”

Pueblo Nuevo è stato ammodernato, il restyling voluto per ospitare le gare della Coppa America 2007 lo ha reso un impianto più moderno, ma non ha perso il suo fascino.

In questo 2020 era rimasto chiuso per diversi mesi a causa del Covid-19, ma questa settimana ha ricevuto nuovamente la visita dei calciatori gialloneri per svolgere gli allenamenti di rito.

La gioia nel volto dei calciatori era evidente, sopratutto dopo la pausa forzata a causa del virus. Le diverse squadre sono ritornate in campo per riprendere la forma in vista della riapertura del campionato.

Tra i protagonisti sul prato dello stadio Pueblo Nuevo c’era l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco che non ha nascosto la sua felicità nel comunicato stampa battuto dal Deportivo Táchira.

“Tornare qui é una sensazione unica, tornare a respirare l’ambiente calcistico e cercare di tornare alla normalità. Speriamo che migliori prima la situazione della salute pubblica e poi sarà tempo di tornare a parlare di calcio”.

Pérez Greco ha riconosciuto che negli ultimi tre mesi ci sono stati tanti dubbi a causa del virus che ha bloccato tutte le attività sportive. Ma ha riconosciuto che era importante tornare sul campo, ovviamente con tutte le precauzioni di rito.

“Siamo tornati con molta precauzione, tutti i giocatori ne abbiamo parlato. Veniamo ad allenarci, ma sappiamo che dobbiamo stare attenti, a casa abbiamo una famiglia e dobbiamo essere responsabili”

La data in cui riprenderà la Primera División non é ancora certa, ma stando ai rumors il campionato avrà come scenario le città di Valencia e Puerto Cabello. Bisognerà attendere per verificare l’evolversi della pandemia nel Paese.

(di Fioravante De Simone)