(ANSA) – GENOVA, 04 LUG – I carabinieri del nucleo investigativo di Savona, in collaborazione con i militari della Compagnia di Novi Ligure (Alessandria) hanno sequestrato 27 kg di marijuana, oltre 18 mila euro in contanti e materiali per il confezionamento delle dosi. Arrestato un cittadino di origini albanesi. Sui particolari della complessa operazione è prevista una conferenza stampa stamani alle 10,30 presso il comando provinciale dell’Arma di Savona. (ANSA).