Barcellona,riapre Sagrada Familia a 2.000 operatori sanitari

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – La cattedrale della Sagrada Familia di Barcellona riapre oggi le sue porte dopo mesi di lockdown per accogliere, in via del tutto speciale, 2.000 operatori della sanità e dell’assistenza sociale e delle forze dell’ordine, su invito: una prima fase alla quale seguirà l’apertura gratuita ai residenti e infine, in un secondo momento, al turismo. La prima fase, l’omaggio della cattedrale a chi si è adoperato in favore della cittadinanza contron il coronavirus, avrà un seguito domani e poi l’11 e 12 luglio. A parte queste quattro date, l’apertura della cattedrale non finita di Antoni Gaudì, che è rimasta chiusa dal 13 marzo, è garantita nei mesi di luglio e agosto a piccoli gruppi di residenti, le cui 37 mila prenotazioni online il 16 giugno sono andate a ruba in cinque ore. Quanto ai turisti, nazionali e internazionali, la riapertura è subordinata all’andamento epidemiologico mondiale. (ANSA).