Ironia social su vestito Melania, ‘scarabocchiato da Trump’

(ANSA) – NEW YORK, 04 LUG – La First Lady Melania Trump sfoggia per le celebrazioni del 4 luglio a Mount Rushmore, in South Dakota, un abito di Alexander McQueen da 2.485 dollari. Un vestito bianco con dei disegni, molti simili a semplici schizzi, che suscita ilarità sulla rete. “Trump si annoiava sull’Air Force One e ha disegnato sul vestito bianco di Melania con un pennarello”, è uno dei tweet. “Melania indossava un vestito bianco per la serata prima che Trump prendesse un pennarello e disegnasse”, si legge in un altro cinguettio. “Trump ha cercato di disegnare il percorso di un uragano sul vestito di Melania”, è un altro ancora. (ANSA).