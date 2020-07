(ANSA) – NEW YORK, 4 LUG – Ivanka Trump, la figlia e consigliera di Donald Trump, invita gli americani alla cautela per il 4 luglio e si attira le critiche della rete. “Per favore restate al sicuro e siate responsabili, seguite le indicazioni delle autorità locali. Praticate il distanziamento sociale e indossate la mascherina quando siete vicino ad altri”, twitta Ivanka Trump. La reazione sui social è immediata. Anche se il cinguettio appare di buon senso va in direzione opposta a quello del padre-presidente. E la rete non manca di farlo notare. “Dovresti dirlo a tuo padre”, è uno dei tweet. In molti fanno riferimento al fatto che mentre Ivanka Trump twittava, Trump era a Mount Rusmore, in South Dakota, in un evento in cui non c’era obbligo di mascherina e di distanziamento sociale. (ANSA).