(ANSA) – ROMA, 04 LUG – “Non dobbiamo demoralizzarci. Domani c’è la gara e cercheremo di fare più punti possibile. Certo miracoli non ce ne saranno, ma cercheremo di fare risultato e dare il meglio anche in vista delle prossime gare”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del Gp d’Austria. “Oggi non abbiamo fatto il risultato che speravamo – ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport – e non siamo certo dove vogliamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme per sistemare piccoli dettagli. Per domani abbiamo chance, anche se magari non per lottare con le Mercedes, ma daremo tutto come piloti e come squadra” (ANSA).