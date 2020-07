(ANSA) – VIBO VALENTIA, 04 LUG – Un volume in latino risalente al 1651, commentario della Bibbia, trafugato da un convento di Sulmona (L’Aquila), è stato scoperto dai carabinieri di Vibo Valentia nell’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Stefanaconi nell’ambito delle indagini che hanno portato all’arresto di due docenti dello stesso istituto, marito e moglie, trovati in possesso di otto fucili, una mitragliatrice polacca, 4 pistole clandestine, due silenziatori e 500 munizioni di vario calibro. Dopo il ritrovamento delle armi a casa della coppia – dove sono stati trovati anche elementi riconducibili a una delle logge massoniche di Vibo – i carabinieri hanno perquisito l’Accademia diretta da Michele Licata, padre di Davide Licata arrestato per le armi insieme alla moglie Rossella Paola Marzano. Il libro era esposto insieme ad altri volumi in uno dei laboratori dell’Istituto, dentro una teca in vetro. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno riconosciuto nel volume un’opera di assoluto pregio stimando la pubblicazione al 1651.