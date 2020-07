(ANSA) – NEW YORK, 5 LUG – “Siamo sulla strada per sconfiggere la sinistra radicale”. Lo afferma Donald Trump alla Casa Bianca nel corso delle celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza. “In questo bel giorno celebriamo la nostra storia, i nostri eroi e la nostra libertà”, aggiunge Trump. (ANSA).