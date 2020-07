Usa: festa alla Casa Bianca, nessun distanziamento sociale

(ANSA) – NEW YORK, 5 LUG – Nessun distanziamento sociale e poche mascherine alla Casa Bianca, dove sono in corso le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza. Decine di persone siedono nel South Lawn attorno a tavoli tondi senza distanziamento sociali. Pochissimi hanno la mascherina. Donald Trump e la First Lady Melania, tutta vestita di bianco, attraversano il giardino salutando da lontano gli ospiti prima di salire sul palco. Trump prende poi la parole e, sventolando la bandiera dell’America First, si impegna a difendere gli “eroi” della storia americana sotto attacco del movimento che punta a spazzare via dalle strade e dalle piazze americane i simboli del razzismo e del passato coloniale. (ANSA).