L’associazione “Identità Italiana-Italiani all’estero” invita ad acquistare il “Made in Italy”

MADRID – L’appello è stato lanciato dall’Associazione “Identità Italiana – Italiani all’Estero” che, nel suo profilo Facebook, sostiene “di promuovere la lingua e la cultura italiana all’estero presso tutte le comunità italiane nel mondo”. In questa occasione l’associazione esorta i connazionali a contribuire “al rilancio dell’economia italiana”. La sua, sostiene in un comunicato stampa, vuole essere “una campagna promozionale diretta agli oltre 5 milioni di connazionali residenti all’estero e agli svariati milioni di italo-discendenti sparsi in ogni parte del mondo”.

Nel comunicato si sottolinea che l’apporto “degli italiani all’estero alle vicende politiche ed economiche della Madrepatria non è mai mancato”. Quindi sostiene che “le prospettive per l’economia italiana sono quanto mai negative, peggiori anche di quelle relative alla crisi finanziaria mondiale del 2008”.

L’associazione assicura che, come in passato, anche in questa occasione, l’Italia saprà reagire alle difficoltà economiche e sociali provocate dalla pandemia. E invita “gli Italiani stabilmente residenti all’estero (oltre 5.400.000 quelli iscritti all’AIRE) e soprattutto i milioni e milioni di Italo-discendenti (stimati tra i 20 e i 70 milioni) sparsi nei cinque continenti” a partecipare alla cordata per la ripresa del Belpaese.

Acquistare il Made in Italy

“Cercheremo di coinvolgerne il maggior numero possibile con la nostra pagina Facebook, con il nostro sito istituzionale, con il nostro foglio notizie – si legge nel comunicato -, per invitarli a sostenere il grande sforzo che l’Italia è chiamata a fare con un piccolo ma importante gesto: l’acquisto di prodotti italiani per la tavola, per la casa, per l’abbigliamento, per il tempo libero”.

Questa è solo la prima fase della campagna promossa dall’Associazione. Infatti, nel comunicato si segnala che “in un secondo tempo, appena si saranno riattivati i collegamenti aerei con i Paesi nei quali è maggiormente apprezzata l’Italia come meta turistica, partirà la seconda fase della campagna”. E lo farà con un invito a visitare l’Italia.

Inoltre, l’associazione informa che “un concorso fotografico sarà indetto tra i partecipanti alle due fasi della campagna che saranno invitati” ad inviare le loro fotografie “mentre acquistano prodotti italiani o mentre visitano l’Italia”.

L’associazione si è fatta promotrice di questa campagna con il “non chiediamo cosa può fare l’Italia per noi, ma facciamo noi qualcosa per l’Italia”

Redazione Madrid