Tennis: Halep, spero di tornare in campo a Palermo ad agosto

(ANSA) – ROMA, 05 LUG – La romena Simona Halep, numero 2 al mondo, spera di poter scendere in campo per il torneo di Palermo, in programma dal 3 agosto, primo evento Wta della stagione dopo lo stop a causa della pandemia. “Non ho ancora preso una decisione chiara, ma spero di riprendere a Palermo – ha detto Halep ai giornalisti domenica a Cluj (Romania) secondo quanto riporta L’Equipe -. È difficile senza un torneo, mi manca. Spero che potremo presto viaggiare tranquillamente e senza paura”. Halep ha anche detto che potrebbe riconsiderare la sua decisione di non partecipare agli Us Open, confermati dal 31 agosto, se la situazione della pandemia dovesse migliorare. migliora. Il termine ultimo per confermare la presenza a Flushing Meadows scade alla metà di luglio. (ANSA).