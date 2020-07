– ROMA, 05 LUG – Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. La pandemia, secondo un conteggio dell’Afp, ha provocato finora 530.865 morti. Tra i Paesi dove si è reigistrato oggi il maggiore aumento dei contagi, l’India e il Marocco. Preoccupa la situazione a New Delhi, dove è stata appena inaugurata una struttura per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus grande come 20 campi da calcio. Il Paese ha registrato poco meno di 25.000 casi e 613 decessi in un giorno, il maggior picco giornaliero dall’ inizio della pandemia, a fine gennaio, avvicinandosi ai numeri della Russia, al momento al terzo posto dopo Stati Uniti e Brasile. Le autorità indiane temono che la metropoli possa registrare oltre mezzo milione di casi entro la fine del mese. Numeri da record anche in Marocco, che oggi annuncia 698 nuovi casi, il numero più alto mai registrato in un solo giorno dall’inizio di marzo. Il picco appare legato ad un nuovo focolaio acceso in una fabbrica di pesce in scatola a Safi, nel sud del Paese, 130 chilometri a nord di Essaouira. L’intera città con i suoi 300 mila abitanti, è stata posta in quarantena.