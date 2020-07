(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Il Real Madrid vince 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao in un incontro 34/a giornata di Liga e mette pressione al Barcellona, che ora si trova a -7 e questa sera deve giocare in casa del Villarreal. A decidere la partita al San Mames è stato un rigore realizzato da Sergio Ramos, che regala la sesta vittoria di fila ai suoi. Per la squadra di Zinedine Zidane non è stato facile espugnare lo stadio basco, nonostante l’impegno e le varie occasioni avute. Poco dopo metà della ripresa, un atterramento di Marcelo in area, in un primo momento non valutato falloso dall’arbitro, ha indotto poi la Var ha intervenire e a decretare il rigore, che Ramos ha trasformato con freddezza. Anche col Getafe, nella partita precedente, era stato il capitano a trarre d’impaccio i suoi, sempre dagli 11 metri. Nel finale di gara, Benzema ha mancato la rete del raddoppio. Dopo due vittorie di fila, l’Athletic frena la sua marcia di avvicinamento alla zona Europa League, rimanendo per ora all’ottavo posto e con una partita in più rispetto alle squadre che lo precedono. (ANSA).