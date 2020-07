(ANSA) – ROMA, 05 LUG – “Non me l’aspettavo. E’ davvero una grande sorpresa, ma molto buona! Penso che oggi abbiamo fatto tutto in modo perfetto e siamo riusciti a chiudere al secondo posto”. Così il ferrarista Charles Leclerc al termine del Gp d’Austria. “Abbiamo avuto un po ‘di fortuna con la penalità di Lewis e alcuni incidenti, ma oggi avevamo come obiettivo cogliere ogni opportunità che ci si fosse presentata – ha proseguito il monegasco -. Comunque c’è ancora molto lavoro da fare, siamo ancora molto lontani”. (ANSA).