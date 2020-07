Calcio: Marotta, Inter non vuole vendere suoi campioni

(ANSA) – MILANO, 05 LUG – ”L’Inter non vuole vendere i suoi campioni più interessanti. Se ci fosse la volonta di andare via faremmo valutazioni insieme, ma Lautaro non ha mai mostrato la volontà di andar via”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Bologna. ”Credo che dall’alto della sua giovane età avrebbe la possibilità di migliorare le sue performance stando nell’Inter. Essere un giocatore dell’Inter significa esserre un giocatore di una grande squadra e motivo di grande orgoglio – ha aggiunto -. Emerson Palmieri? Non abbiamo iniziato nessuna trattativa. Stiamo facendo delle valutazioni, ma quelle più importanti si faranno dopo le nove partite che mancano”. (ANSA).