(ANSA) – GENOVA, 05 LUG – Otto nuovi contagi da Covid-19 in Liguria ma nessun decesso: questo si desume dai dati-flusso resi noti da Regione Liguria. In Liguria sono stati effettuati 1173 test tampone in più (154.061 in totale), 6 pazienti sono stati dichiarati guariti dopo esame doppio tampone. Aumentano gli ospedalizzati rispetto a ieri, ce ne sono 5 in più, di cui 3 in intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 243, 1 in più rispetto a ieri.