Serbia: risultati finali confermano vittoria Vucic col 60,6%

(ANSA) – BELGRADO, 05 LUG – In Serbia la commissione elettorale ha diffuso in serata i risultati finali delle elezioni legislative del 21 giugno scorso, vinte con largo margine dal Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic con il 60,65% dei voti e 188 dei 250 seggi del parlamento unicamerale. Secondo,con il 10,38% e 32 seggi, il Partito socialista serbo (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic, seguito dalla lista Spas dell’ex pallanuotista Aleksandar Sapic, con il 3,83% e 11 seggi. Tutti gli altri partiti non hanno superato lo sbarramento del 3%. Entrano in parlamento anche i rappresentanti di quattro formazioni in rappresentanza di minoranze etniche: gli ungheresi ai quali vanno nove seggi, una formazione che fa capo al musulmano Muamer Zukorlic e a una lista macedone con quattro seggi, un raggruppamento albanese con tre seggi, e una lista di musulmani bosniaci del Sangiaccato, anch’essa con tre seggi. L’affluenza alle urne è risultata del 48,93%. (ANSA).