Calcio: Commisso,faremo possibile perchè Ribery torni sereno

(ANSA) – FIRENZE, 06 LUG – ”Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo a Ribèry”. Comincia così il messaggio di Rocco Commisso attraverso i canali ufficiali della Fiorentina dopo il furto in casa subito da Ribery. ”Tutti noi siamo molto vicino a Franck e alla sua bellissima famiglia – fa sapere il patron viola -. Sono situazioni che oltre ai danni economici, rappresentano veri e propri traumi per chi li subisce in quanto ti vengono a mancare beni personali e affettivi che nulla potrà sostituire, ma soprattutto ti viene a mancare la serenità che ognuno di noi deve avere quando lascia a casa la propria famiglia, la moglie, i bambini. Faremo il possibile per fare tornare a Franck la tranquillità necessaria e affronteremo insieme a lui questo bruttissimo momento”. “Sono sicuro- conclude – che anche i fiorentini saranno al suo fianco facendogli sentire il loro grande affetto e il loro amore per il nostro grande campione”. In serata via social è arrivato poi il commento della consorte del campione francese, Wahiba, attualmente a Monaco di Baviera con i quattro figli: ”Non avevamo subito una simile ‘violazione’. Io amo Firenze che ci ha accolti così calorosamente ma sono ferita come donna, sposa e mamma. Vero che non siamo né i primi né gli ultimi cui accade una cosa simile ma ho il diritto di essere triste e di avere paura. Cosa sarebbe successo se fossimo stati a casa?”. (ANSA).