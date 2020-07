++ Milan, nessuna decisione prima di fine campionato ++

(ANSA) – MILANO, 06 LUG – “Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione, e si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra”. E’ quanto affermano fonti del club, dopo le indiscrezioni secondo cui l’ad Ivan Gazidis avrebbe già comunicato al dt Paolo Maldini l’arrivo del nuovo allenatore, Ralf Rangnick. Le stesse fonti sottolineano che all’interno del club ha provocato stupore non solo il contenuto dei rumor, ma anche la tempistica, alla vigilia di una partita delicata come quella contro la Juventus. Inoltre, sottolineano le fonti del club, qualunque conversazione l’ad possa aver avuto con i dirigenti in questi giorni, è stata sempre orientata a rafforzare la struttura del club e il proprio futuro. (ANSA).