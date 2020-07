Calcio: 2-2 con l’Heidenheim, il Werder resta in Bundesliga

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Il Werder Brema parteciperà anche alla Bundesliga della prossima stagione. Grazie al 2-2 ottenuto nella sfida in trasferta con l’Heidenheim, la squadra allenata da Florian Kohfeldt ha conquistato infatti la salvezza nel massimo campionato tedesco. All’andata, giovedì scorso, le due squadre avevano pareggiato 0-0 a Brema. Emozioni e gol hanno caratterizzato il match di ritorno giocato stasera: ospiti in vantaggio dopo 3′ per effetto di un autogol di Theuerkauf; le due squadre restano sull’1-1 fino al 40′ pt, poi ci pensa Kleindienst a ristabilire la parità. Al 49′ st Werder Brema nuovamente in vantaggio con Augustinsson, ma raggiunto al 53′ da un rigore di Kleindienst per l’inutile 2-2 finale della formazione di casa. (ANSA).