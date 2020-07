Coronavirus: Harvard, in autunno lezioni solo online

NEW YORK. – Harvard ha annunciato i piani per la ripresa dell’anno accademico indicando che, a causa dell’emergenza coronavirus, tutte le classi della celebre universita’ si terranno online.

L’ateneo dará a fine agosto il benvenuto sul campus soltanto agli alunni del primo anno e a una piccola quota di studenti del triennio successivo, fino a saturazione di un massimo del 40% dei posti letto disponibili. Non ci saranno sconti sulla retta, ma gli allievi che frequenteranno da casa non pagheranno la quota del vitto e dell’alloggio.

Harvard spera di poter accogliere nel secondo semestre gli studenti dell’ultimo anno, quelli che a maggio si dovrebbero laureare: prenderanno il posto delle matricole che a loro volta continueranno le lezioni collegandosi da casa. Piani piu’ chiari per il secondo semestre saranno annunciati a dicembre.

L’ateneo del Massachusetts é uno degli ultimi ad annunciare i piani per il prossimo anno accademico e le misure adottate sono tra le piú restrittive. Per lo piú le universitá americane hanno optato per formule ibride di insegnamento mescolando lezioni dal vivo.

La scorsa settimana Yale ha annunciato che permettera’ al 60% degli studenti di frequentare, mentre Princeton portera’ sul campus gli allievi del primo e secondo anno previo tampone all’arrivo e poi a scadenze regolari. In ogni caso, la maggior parte delle classi sará online.

L’agenzia americana per l immigrazione (Ice) ha annunciaro oggi cheg li studenti universitari internazionali in Usa dovranno lasciare il Paese o rischieranno l’espulsione se i loro atenei terranno solo corsi online a causa della pandemia.

La mossa potrebbe avere conseguenze per migliaia di studenti stranieri che vanno in Usa per frequentare l’universitá o partecipare a corsi di formazione e specializzazione.