Universiadi: Spadafora, fermo sostegno a candidatura Torino

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “Confermo la ferma volontà mia e del governo di andare avanti nella direzione tracciata, sostenendo e promuovendo con impegno la candidatura di Torino”. Così. in una nota, il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, commenta l’annuncio di Torino di volersi candidare a ospitare le Universiadi 2025. “Ho accolto con molto piacere la lettera che mi ha informato della costituzione, a Torino, della cabina di regia formata da Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli studi, Politecnico e Centro universitario sportivo di Torino per predisporre il progetto “Torino 2025″ e candidarsi ad ospitare l’Universiade, la Para Universiade e gli Special Olympics”, sottolinea Spadafora. “Un progetto che seguo da tempo – prosegue il ministro – e che, già dalle premesse, conferma la possibilità di valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, di Torino e del Piemonte, oltre che rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa del Paese in un momento particolarmente delicato”. “Ritengo di particolare valore non solo l’aspetto sportivo, che si prospetta significativo sia per i numeri sia per la rilevanza delle gare e degli atleti coinvolti . conclude la nota – ma anche i messaggi legati all’inclusione e alla volontà di lasciare alla città una bella eredità durevole: un villaggio atleti che diventerà residenza per gli studenti universitari. Valuterò presto con i miei uffici, i programmi e il budget preventivo che la cabina di regia sta predisponendo, e confermo la ferma volontà mia e del Governo di andare avanti nella direzione tracciata, sostenendo e promuovendo con impegno la candidatura di Torino”. (ANSA).