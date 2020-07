Mezzo miliardo a star Chiefs,football americano snobba crisi

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Contratto favoloso in tempi di coronavirus e di crisi economica dilagante. E’ quello firmato dalla star della NFL Patrick Mahomes con i Chiefs di Kansas City per l’astronomica cifra di 503 milioni di dollari in 10 anni. Si tratta del contratto più ricco della storia degli sport di squadra nordamericani. Con questo accordo, come riferiscono i media americani, il quarterback di 24 anni si lega con i Chiefs fino al 2031. Mahomes, 25 anni, è stato nominato miglior giocatore del Super Bowl e ha trascinato i Chiefs alla loro prima vittoria fdel campionato in 50 anni, ottenendo uno a straordinario successo per 31-20 contro i San Francisco 49ers. Il nuovo paperone degli sportivi è stato nominato il miglior giocatore della NFL nel 2018, nella sua prima stagione completa in campionato. “È un leader straordinario e sono lieto che sarà un membro dei Chiefs per molti anni a venire”, ha dichiarato Clark Hunt, presidente e amministratore delegato dei Chiefs. Esplicito il commento del manager di Mahomes, Chris Cabott: “Primo giocatore nella storia dello sport a guadagnare mezzo miliardo, contratto piu’ ricco nella storia di tutti gli sport”. (ANSA).