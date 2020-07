Golf: Carlota Ciganda positiva al Covid-19

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Carlota Ciganda, attualmente miglior giocatrice del golf femminile spagnolo, è risultata positiva al Covid-19. La 30enne di Pamplona, con 2 titoli sul LPGA Tour e 4 sul Ladies European Tour, ha iniziato ad accusare i primi sintomi sospetti il 25 giugno e ora è in isolamento nel suo appartamento a Scottsdale, in Arizona, dov’è residente. “Non so davvero come sia riuscita a contrarre il Coronavirus – ha spiegato la golfista iberica al portale Ten Golf -. Per oltre 3 mesi non sono andata a cena fuori, frequentando al massimo 4 persone. Ma è pur vero che ho fatto un po’ di shopping, mi sono allenata e sono andata al supermercato. Ho avuto dolori alle braccia, al collo e alla testa. La notte riuscivo a malapena a dormire e il braccialetto Whoop fornitomi ha registrato strani valori del numero dei respiri al minuto. Quindi ho deciso di recarmi dal medico e poi è arrivato il responso. Ma adesso sto meglio e spero di rimettermi in fretta”. In Arizona, stato di 7,2 milioni di abitanti (dove il golf durante il pieno del lockdown è stato inserito tra i servizi “essenziali”), il numero dei contagi ha superato quota 100.000. (ANSA).