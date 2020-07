(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Il Barcellona ha “l’obbligo” di prolungare il contratto di Lionel Messi. Parola del presidente Josep Maria Bartomeu, che così si è espresso in un’intervista alla radio catalana Rac1. Il futuro in catalogna del fuoriclasse argentino, il cui contratto scade nel 2021, è stato messo in discussione dalla stampa la scorsa settimana. “È il miglior giocatore della storia. Gli rimangono ancora molti anni di calcio e, per quanto riguarda le informazioni che sono uscite negli ultimi giorni, direi che la fonte è sempre Cadena Ser” ha aggiunto il presidente blaugrana. L’emittente spagnola aveva annunciato l’intenzione di Messi di lasciare il Barça alla scadenza del contratto. Bartomeu ha anche difeso la scelta di Quique Setien, assunto il 12 gennaio in sostituzione di Ernesto Valverde, affermando che l’allenatore rimarrà in carica anche la prossima stagione. “Setien continuerà. Sono piuttosto soddisfatto dei progressi che stiamo mostrando sul campo, nonostante i pareggi. Ultimamente, ho visto un quadro migliore e spero che continuerà così”. “La squadra, ha aggiunto, aveva bisogno di un nuovo slancio”. Il presidente del Barcellona ha poi frenato sul ritorno di Neymar (“un’operazione del genere è improbabile perché la situazione di tutti i club in Europa è molto difficile”), mentre è parso attendista sull’arrivo di Lautaro Martinez: “per gli acquisti c’e’ un calendario..” (ANSA).