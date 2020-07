(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “Grande soddisfazione” è stata espressa dal parlamentare della Lega Giancarlo Giorgetti per gli stanziamenti in favore del sistema sportivo contenuti nel ddl per l’assestamento di bilancio approvato ieri e “che applicano la riforma del sistema dello sport approvata dal precedente governo nell’inverno 2018”. “Ci sono 95 milioni in più destinati al sistema sportivo. Già lo scorso anno – ricorda Giorgetti, già sottosegretario a Palazzo Chigi con delega allo sport – lo stanziamento era aumentato di 60 milioni. Ci auguriamo che il ministro Spadafora in un frangente così delicato, in cui esistono emergenze note, destini queste risorse al servizio dello sport e non della burocrazia sportiva”. “Oggi per lo sport è decisamente una bella giornata – conclude Giorgetti – e questi risultati positivi sono la migliore e concreta risposta ad alcune ingiuste critiche contro la norma che la Lega aveva voluto con convinzione e forza”. (ANSA).