(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa”: lo ha detto al telefono con un reporter di Cnn Brasil il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che si è nel frattempo sottoposto a tampone per sapere se è positivo al coronavirus. Il risultato dovrebbe essere comunicato attorno alle 12 di Brasilia (le 17 in Italia). Il capo dello Stato ieri aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari che farebbero pensare ai sintomi del Covid-19. Bolsonaro – che ha nel frattempo cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana – ha anche precisato che, non appena si è sentito male, ha iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l’esempio del suo omologo americano, Donald Trump, anche lui favorevole alla cura con il farmaco, spesso indicato per i casi di malaria. (ANSA).