Brexit: Barnier, Ue vuole un accordo ma non a tutti i costi

(ANSA) – BRUXELLES, 7 LUG – Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit, sarà oggi a Londra per “continuare le discussioni” con la controparte britannica, vale a dire “David Frost e il suo team” sulla future relazioni fra l’Unione europea ed il Regno Unito. Lo annuncia lo stesso Barnier su Twitter precisando che “l’Ue vuole un accordo e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo ma non a tutti i costi”. Barnier sottolinea che c’è un “impegno costruttivo” da parte dell’Ue e si augura che ci “un impegno equivalente da parte del Regno Unito questa settimana”. (ANSA).