Trump sfida pandemia, andrà in Florida per briefing su droga

(ANSA) – WASHINGTON, 7 LUG – Donald Trump sfida nuovamente la pandemia e intende andare a fine settimana a Doral, nella contea di Miami-Dade in Florida, una delle zone più colpite dal coronavirus, con un aumento dei casi del 90% nelle ultime due settimane ed i reparti di terapia intensiva quasi al completo. Lo riportano i media Usa, citando fonti della Casa Bianca. Il presidente ha in programma di visitare il commando meridionale Usa per un briefing sul traffico di droga dal sud America. Doral è a meno di tre km dal golf club del tycoon.(ANSA).