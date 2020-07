++ Calcio: Maldini “io nel Milan del futuro? Non lo so” ++

(ANSA) – MILANO, 07 LUG – “Non lo so”. Così Paolo Maldini, ha risposto a chi gli domandava se ci sarà spazio per lui nel Milan della prossima stagione. “Vorrei arrivare bene alla fine di questa stagione – ha risposto il dt rossonero, intervistato da Dazn prima della sfida con la Juventus -. Abbiamo ancora un sacco di partite possiamo toglierci soddisfazioni, poi arriverà il momento di decidere il nostro futuro. Voglio rimanere? E’ una domanda un po’ difficile: per uno che ha avuto il papà capitano del Milan, che ha vinto tanto con questa squadra e che ha il figlio che ci gioca adesso, il legame è indiscutibile. Gazidis? Parliamo spesso. Molto spesso non ci sono situazioni definitive ma si tende ad aspettare la fine della stagione”. (ANSA).