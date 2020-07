(ANSA) – MILANO, 07 LUG – Milan batte Juventus 4-2 (0-0) nell’anticipo della 31/a giornata del campionato di Serie A. Tutto nella ripresa: bianconeri avanti 2-0 con Rabiot (47′) e Cristiano Ronaldo (53′), ribaltano Ibrahimovic su rigore (62′), Kessie (66′), Leao (67′) e Rebic (80′). La Juve non approfitta del ko della Lazio e resta a +7 in classifica sui biancocelesti. Rossoneri quinti in attesa dei match della Roma e del Napoli. (ANSA).