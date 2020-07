Dallo scetticismo alla malattia, Bolsonaro ha il Covid

ROMA. – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha contratto il Covid-19: lo ha reso noto lui stesso comunicando ai giornalisti il risultato del test fatto ieri, presso l’ospedale delle forze armate di Brasilia, dopo aver avvertito domenica i primi sintomi della malattia, tra cui stanchezza, febbre a 38 e dolori muscolari.

Criticato da più parti per aver spesso minimizzato la pandemia da coronavirus nel suo Paese – dove il numero dei morti nel frattempo è salito a oltre 65 mila e quello dei contagi ha superato la soglia di 1,6 milioni – il capo dello Stato ha precisato di sentirsi “perfettamente bene” e di aver già assunto due dosi di idrossiclorochina come forma di prevenzione.

Apparentemente sereno e indossando una mascherina di protezione bianca, Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, è sembrato più consapevole del pericolo rappresentato dal virus, specialmente sulle fasce a rischio della popolazione.

“Dobbiamo prestare maggiore attenzione soprattutto agli anziani, gli altri non devono andare nel panico, la vita continua”, ha detto il presidente, secondo cui il virus è “come la pioggia: presto o tardi ti coglie”.

Prima di sottoporsi al test, Bolsonaro aveva effettuato anche una radiografia dei polmoni, dalla quale – a suo dire – sarebbe emerso che “sono puliti”.

Il presidente della Repubblica aveva già svolto tre test, poi risultati negativi, nei mesi scorsi, in particolare dopo una visita negli Stati Uniti a marzo, al cui ritorno 23 membri del suo staff erano risultati positivi ai tamponi.

La scorsa settimana Bolsonaro aveva inoltre dichiarato che poteva aver contratto la malattia (in passato da lui definita “un’influenzina”) pur senza manifestarne i sintomi. “Ho avuto spesso contatti con la gente, come presidente devo combattere al fronte”, si era giustificato.

La notizia della sua possibile positività al tampone in mattinata aveva scatenato commenti di odio e insulti sul web. In vetta ai trending topic su Twitter in Brasile c’è infatti l’hashtag “forca covid” (forza covid), con migliaia di utenti che hanno augurato apertamente la morte al leader verdeoro.

Intanto è polemica per il comportamento adottato da Bolsonaro anche negli ultimi giorni: sabato scorso il capo di Stato ha pranzato con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, per commemorare la Festa dell’indipendenza americana.

Foto pubblicate dalla stampa locale lo mostrano accanto all’ambasciatore e ad altri ospiti, tutti senza mascherina.

Anche Chapman oggi si è sottoposto al tampone, e lo stesso faranno vari altri ministri che hanno avuto contatti diretti con il presidente, rivelano fonti giornalistiche. Il tutto a poche ore di distanza dalla firma, da parte di Bolsonaro, di un decreto che ha posto il veto all’uso obbligatorio delle mascherine all’interno di chiese, scuole, negozi e persino carceri.

(di Leonardo Cioni/ANSA)