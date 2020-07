Hong Kong: Lam, Ufficio sicurezza è ‘momento storico’

(ANSA) – PECHINO, 8 LUG – L’apertura a Hong Kong dell’Ufficio per la tutela della sicurezza nazionale del governo centrale del popolo rappresenta “un momento storico”, parte degli sforzi per proteggere la sicurezza nazionale. “La cerimonia d’inaugurazione di oggi è un momento storico perché stiamo assistendo a un’altra pietra miliare nell’istituzione di un solido sistema legale e di un meccanismo applicativo per mantenere la sicurezza nazionale a Hong Kong”, ha detto la governatrice Carrie Lam, nel discorso inaugurale dell’Ufficio previsto dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. (ANSA).