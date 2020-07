Cantieri autostrade: slitta apertura A7, 14 km coda

(ANSA) – GENOVA, 08 LUG – E’ di nuovo caos nelle strade e autostrade del nodo genovese con code fino a 14 chilometri. In A7 è stata riaperta intorno alle 8.30 la barriera di Genova Ovest verso Milano tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Resta chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. “Nel corso delle ispezioni condotte questa notte – scrive Autostrade – si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura”. Si sono così formate 14 chilometri di coda in A7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, in direzione Genova. Coda di 10 km tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova. In A26, infine, coda di quattro chilometri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Pesanti le ripercussioni anche per il traffico cittadino con code e traffico bloccato in Lungomare Canepa, lungo la strada Guido Rossa, in via Cornigliano, in Val Bisagno. (ANSA).