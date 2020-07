Oms, ritiro degli Usa non è ciò di cui il mondo ha bisogno

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – “Tutti i leader mondiali, tutte le nazioni devono lavorare insieme per far fronte a questo virus. Avere gli Stati Uniti in fuga non è ciò di cui le persone hanno bisogno.” Lo ha detto il dottor David Nabarro, inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’emergenza Covid-19, ad un programma radiofonico della Bbc. “Il mondo sta affrontando una grave crisi sanitaria, è stato estremamente male negli ultimi sei mesi e temo che peggiorerà molto nei prossimi sei mesi”, ha aggiunto, rilevando che “abbiamo ancora molto da scoprire su questo virus e su come affrontarlo – ed appare davvero spiacevole che il Paese più importante, in termini di dimensioni del budget dell’Oms, abbia deciso di ritirarsi”. Nabarro si è detto sicuro che la maggior parte degli americani “voglia far parte della risposta globale al coronavirus e che siano quindi un po’ confusi del perché questo sia successo”. (ANSA).