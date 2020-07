(ANSA) – BRUXELLES, 8 LUG – “Discussione utile (e buona cena!) con David Frost la notte scorsa”. Lo scrive Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit che è da ieri a Londra. “Il team Ue continuerà a negoziare in buona fede oggi – ha aggiunto su Twitter -. Stiamo lavorando duramente per un accordo equo con il Regno Unito, anche” sui dossier “della pesca e del level playing field”. (ANSA).