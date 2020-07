(ANSA) – TEHERAN, 8 LUG – Stop a matrimoni e funerali in Iran dopo l’aumento negli ultimi giorni di contagi e morti di Covid-19. Lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani, spiegando che il divieto resterà in vigore fino a nuovo ordine. “Altre rigide restrizioni verranno nuovamente imposte nelle città in cui i protocolli sanitari non vengono rispettati”, ha poi avvisato il capo del governo di Teheran. Nella Repubblica islamica si registrano oltre 248 mila casi e 12.084 vittime, con 209 pazienti guariti.(ANSA).