Coronavirus: Gb taglia Iva al turismo al 5% fino a gennaio

(ANSA) – LONDRA, 8 LUG – C’è anche il previsto mega taglio dell’Iva (Vat) per l’industria turistica – dal 20 ad appena il 5% fra il 15 luglio e il 12 gennaio – fra le misure annunciate oggi dal governo di Boris Johnson nello statement estivo sul bilancio statale illustrato dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, in Parlamento per il rilancio post-coronavirus dell’economia britannica e la difesa dell’occupazione. Sunak ha inoltre annunciato, nel rispetto delle anticipazioni, un innalzamento del tetto sul pagamento dell’imposta di registro sulle transazioni immobiliari da 150.000 a 500.000 sterline fino al 31 marzo 2021, con temporaneo congelamento totale sotto tale soglia. Un provvedimento di stimolo per il settore del real estate (e dell’edilizia) sullo sfondo di uno scenario in cui, ha notato il ministro, nei mesi del lockdown le transazioni per la compravendita di alloggi e proprietà in genere sono calate fino al 50%. (ANSA).