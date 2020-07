Sanchez, abituarsi al Covid, ma oggi siamo più preparati

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – “Non c’è un rischio zero, bisogna abituarsi a convivere con il Covid”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa con Giuseppe Conte a Madrid. Sottolineando che la recrudescenza degli ultimi giorni” anche in Spagna “dimostra che il Covid è ancora presente”. Allo stesso tempo, ha rilevato Sanchez, rispetto a marzo, quando l’epidemia ha colto l’Europa di sorpresa, “oggi i servizi sanitari sono rafforzati, abbiamo la possibilità di un intervento tempestivo”. (ANSA).