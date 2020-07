Calcio: amico di Jovic positivo, giocatore in isolamento

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Nel Real Madrid scoppia il caso Luka Jovic. L’attaccante serbo, peraltro da tempo nel mirino dei dirigenti del Milan, dovrà osservare un periodo di isolamento dopo essere entrato in stretto contatto con un amico, poi risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, secondo quanto rivela El Ciringuito tv, sarebbe già stato sottoposto a un tampone il cui esito è poi risultato negativo. In ogni caso, Jovic adesso dovrà osservare un periodo di quarantena a scopo precauzionale, nell’attesa di un secondo tempone. Per Jovic quella in corso è stata una stagione da dimentcare: nell’estate 2019 arrivò al Real dall’Eintracht in cambio di 60 milioni. I suoi 27 gol con la squadra tedesca sembravano sostenere la sua candidatura per trovare spazio a Madrid, ma la prestazioni, dentro e fuori dal campo, sono state ben lontana da quanto previsto dal club e dai tifosi. Jovic i stagione ha solo segnato due gol e confezionato due assist in soli 770′ di gioco distribuiti in 25 partite. (ANSA).