Calcio: dopo avere ceduto Sané, il City ora pensa a Coman

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Prosegue l’asse di mercato sulla rotta Manchester (sponda City)-Monaco di Baviera, dove nei giorni scorsi è approdato dai ‘citizens’ l’attaccante Leroy Sané. Secondo quanto rivela la Bild, adesso l’oggetto del contendere è un altro attaccante, Kingsley Coman, con un passato pure nella Juventus, che potrebbe intraprendere – ma in senso inverso – il percorso del collega, lasciando la Germania per approdare dalla corte di Pep Guardiola. L’obiettivo del Manchester City è di trovare un adeguato sostituto di Sané che, a questo punto, sbarra la strada per una maglia da titolare proprio a Coman. (ANSA).